شاهد المرحلة الأولى من تنفيذ وتطوير مشروع الواجهات والعشوائيات بمكة

يهدف إلى تحسين 9450 من المباني المواجهة للطرق المحورية

هكذا كان الحلم أن تكون مكة المكرمة أنموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة، ومن أجل تحقيق ذلك اجتمع الفكر الهندسي والإبداع للوصول إلى حل لمشكلة لطالما كانت سبباً في تشويه جمال هذه المدينة المقدسة مكة المكرمة.

ويعد تنفيذ وتطوير الواجهات للمناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة، هو المشروع الذي أوجدته الدولة لتحسين واجهات بعض المناطق العشوائية، حيث تم اختيار الألوان والمواد المستخدمة من خلال الثقافة التراثية المعمارية ليحقق المشروع تحسين الواجهات 9450 من المباني المواجهة للطرق المحورية التي يسلكها الحجاج والزوار وكبار الضيوف.

ويغطي المشروع مساحة 2.260.800م من خلال المناطق المستهدفة (ضمن المرحلة الأولى) أحياء الخالدية، والبياري، والزهور، والبحيرات، والهنداوية.

والمناطق المستبعدة خارج نطاق المشروع هي: قوز النكاسة، والكدوة، وجبل الشراشف.

ومن أهم عناصر المشروع دهان الواجهات بأعمال الرشة الأسمنتية، وإنشاء وتأهيل الأرصفة، بالإضافة إلى تركيب أسوار حاجبة للرؤية.

واعتمدت منهجية المشروع على تشغيل وتدريب وتأهيل أبناء الجاليات الموجودة في المناطق المستهدفة للمشاركة وتسهيل التواصل مع السكان، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية وتنظيم لقاءات مع قيادات الجاليات وممثليهم مع جهاز الإشراف على المشروع.