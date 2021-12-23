بالفيديو.. الأوضاع مستقرة في مطار أبها الدولي ولا توجد إصابات بشرية أو مادية

حركة المسافرين تسير بشكل طبيعي

أكدت مصادر إعلامية، أن الأوضاع مستقرة في مطار أبها الدولي ولا توجد إصابات بشرية أو مادية.

وقال مراسل "الإخبارية" من مطار أبها الدولي، إن حركة المسافرين تسير بشكل طبيعي بعد محاولة الاستهداف.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف #مطار_أبها_الدولي، وتناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع إصابات.

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