من بوابة كولومبيا.. "ميسي" يطمح بلوغ النهائي القاري ومواجهة البرازيل

في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021

يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكولومبي في مواجهة نارية في إطار نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في البرازيل على الملعب الأولمبي "نيلتون سانتوس" في ريو دي جانيرو فجر الأربعاء.

ويتطلع المنتخبان للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي لمواجهة البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي الأول منذ 5 أعوام حينما خسرت لقب نسخة 2016 أمام تشيلي بركلات الجزاء من أجل التتويج باللقب الغائب.

ويسعى "ميسي" أفضل لاعب في العالم (5 مرات) لتحقيق المجد الدولي والفوز باللقب القاري الأول له مع منتخب بلاده.