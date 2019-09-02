تزامنًا مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية.. مقتل ضابط و3 إرهابيين بتونس

خلال محاولة تسلل باتجاه ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر

قُتل ضابط تونسي كبير، و3 إرهابيين على الأقل، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التونسية في ولاية القصرين وسط غربي البلاد؛ حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطني التونسي بمدينة حيدرة في ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر.

ونقل موقع راديو "موزاييك" التونسي عن مصادر أمنية قولها: إن الحادث أسفر عن مقتل رئيس مركز الحرس الوطني في مدينة حيدرة المحاذية للشريط الحدودي مع الجزائر.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي خلال العملية، من القضاء على 3 إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين.

وجاء تبادل إطلاق النار خلال محاولة قوات الحرس الوطني التونسي صد عملية تسلل للإرهابيين من جبال الكاف نحو جبال القصرين؛ حيث وقعوا في كمين أمني لمنعهم من الوصول إلى هناك.

ويأتي الحادث في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، التي من المقرر أن تُعقد في منتصف سبتمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في 14 أغسطس الماضي، قبول 26 مرشحًا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.



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وقع في منطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر

تونس.. إصابة إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الحرس الوطني

وقع تبادل لإطلاق النار، اليوم الاثنين، بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، وأعلنت وسائل إعلام تونسية، إصابة إرهابيين في الاشتباكات.

ووفق "سبوتنيك"؛ فقد نقلت إذاعة "موازييك" التونسية عن مصادر أمنية، قولها صباح اليوم الاثنين: "تشهد منطقة حيدرة الحدودية من ولاية القصرين تبادلًا لإطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية".

يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في وقت سابق، قبول 26 مرشحًا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر الجاري.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، يوم الجمعة، البتّ في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكمًا (11) باتًّا ونهائيًّا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلًا بخصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في 14 أغسطس الجاري، قبول 26 مرشحًا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف الشهر الجاري، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.