تفجيران انتحاريان منفصلان في أفغانستان.. عدد القتلى يرتفع إلى 34 شخصًا

الأول بسيارة مفخخة على قاعدة للجيش والآخر استهدف قافلة رئيس مجلس إقليمي

ارتفعت أعداد القتلى في التفجيرين الانتحاريين المنفصلين اللذيْن استهدفا قاعدة عسكرية ورئيسًا إقليميًّا في أفغانستان، إلى 34 شخصًا على الأقل، حسب ما أكدته مصادر رسمية.

ففي ولاية غزنة شرقي البلاد، قال مسؤولون: إن 31 جنديًّا قُتلوا وأصيب 24 آخرون، عندما قاد مهاجمٌ عربةً عسكرية مليئة بالمتفجرات إلى قاعدة كوماندوز للجيش، قبل تفجيرها هناك.

واعتبر المسؤولون هذا الهجوم الأكثر دموية في أفغانستان على مدى الأشهر الأخيرة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي جنوب أفغانستان قال مسؤولون: إن انتحاريًّا بسيارة ملغومة استهدف قافلة رئيس مجلس إقليمي في زوبال؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين من بينهم أطفال.

ونجا رئيس مجلس الولاية من هجوم الأحد، وتعرض فقط لإصابات طفيفة؛ فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

.............

عقب هجوم وقع خارج معسكر للجيش في عاصمة ولاية غزني

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أدى انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، إلى مقتل 26 فردًا من الأمن الأفغاني؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية شيخنوا، بأن الهجوم وقع خارج معسكر للجيش في مدينة غزني عاصمة ولاية غزني شرقي أفغانستان، نقلًا عن مسؤول محلي؛ مشيرًا إلى حدوث تبادل لإطلاق النار عقب الانفجار.