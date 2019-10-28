"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة على العاصمة وعدة محافظات

في حالة تستمر حتى 6 مساء اليوم.. وتتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني الرؤية على محافظات "الخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء".

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين ونهايته في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة

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28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 03:15 PM

في حالة تستمر حتى 6 مساء اليوم.. وتتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة على العاصمة وعدة محافظات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني الرؤية على محافظات "الخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء".

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين ونهايته في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة

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