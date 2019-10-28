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في حالة تستمر حتى 6 مساء اليوم.. وتتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة على العاصمة وعدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة مع تدني الرؤية على محافظات "الخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء".



وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم الاثنين ونهايته في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.