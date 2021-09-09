الولايات المتحدة تسجّل ‏‎163,164‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,647‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بلغ ‏‎40,523,954‎‏ والوفيات ‏‎652,480‎‏ شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎163,164‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة و‏‎‏‎1,647‎‏‎‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎40,523,954‎‏، و‏الوفيات ‏‎652,480‎‏.‏