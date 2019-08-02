بـدء قبول ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل

بدأت اليوم مرحلة قبول ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتتواصل فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

يُذكر أن موعد الانتخابات الرئاسية تم تقديمه بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.