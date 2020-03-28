بالفيديو .. مواطنون ومقيمون يرددون النشيد الوطني عبر نوافذ المنازل

أعقبوها بالتصفيق شكرًا لـ "أبطال الصحة" وما يقدمونه من جهود

توحدت حناجر المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض الوطن في كل المناطق ومحافظاتها، عند الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، بترديد النشيد الوطني الرسمي، وبعض الأناشيد الوطنية الأخرى، عبر نوافذ وأسطُح المنازل في أصواتٍ تعالت حملت فخرها وحُبها للجهود الجبارة والمشهودة التي تتخذها الدولة - حفظها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – حيال الوقاية من فيروس كورونا، أعقبوها بالتصفيق شكرًا لـ "أبطال الصحة" وما يقدمونه من جهود وتضحية في ظل الظروف الحالية التي يواجهون فيها تداعيات فيروس كورونا.

وكان قد انتشر عبر برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق بعنوان (# خليك _ ببيتك _ وانشد _ لوطنك) يتضمن دعوة لجميع المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة، ترديد النشيد الوطني من خلال نوافذ منازلهم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، في بادرة تجاوب معها الكثير من المواطنين والمقيمين، حملوا من خلالها صورًا للمليك وولي عهده، كذلك العلم السعودي، كما أطلقوا الكثير من البالونات التي تحمل تلك الصور واللافتات التي تتضمن عبارة "خليك بالبيت".