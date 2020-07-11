"الحماية الاجتماعية" تقف على حالة طفلين علقا داخل مركبة

‫ وقف مركز الحماية في منطقة الحدود الشمالية على حالة الطفلين اللذين تم تداول مقطع فيديو لحادثة حبسهما داخل مركبة في وقت ارتفاع درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه سيتم إخضاع الطفلين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهما واستكمال الإجراءات النظامية.

الحماية الأسرية دعت في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).