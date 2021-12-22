دراسة: هذه هي "الفئة العمرية" الأكثر تعرضًا للإصابة بمتحور "أوميكرون"

استحوذت على نحو 40% من مجموع الإصابات بالفيروس في بريطانيا

كشف باحثون عن أن إحدى الفئات العمرية تلتقط المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" أكثر من أي فئة أخرى.

وذكرت صحيفة "هال ديلي ميل" أن فئة عمرية واحدة في بريطانيا سجلت أكبر عدد من الإصابات بأوميكرون، مبرزة أن هذه الفئة تستحوذ على نحو 40% من مجموع الإصابات بالمتحور الجديد.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها مجموعة الأبحاث الصحية "Zoe" أن أكثر من 40% من الإصابات الجديدة تحدث بين الفئة العمرية 18- 35؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

أما المجموعة الثانية الأكثر تعرضًا لأوميكرون؛ فهي الفئة العمرية 35- 55 بحوالى 29% من الإصابات الجديدة.

وسجلت الأرقام أن معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا ارتفع "بشكل صاروخي" منذ أواخر نوفمبر، كما ارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عامًا "بشكل حاد" منذ أوائل ديسمبر.. وفيما يخص المجموعة الثالثة، فإنها تضم الفئة العمرية بين 18 عامًا وأقل، تليها الفئة التي يتراوح عمرها بين 55 و75.