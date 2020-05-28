تجاوزت الألف يومياً.. مصر تسجل قفزة جديدة في عدد المصابين بكورونا

ارتفع الإجمالي إلى 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا، وخروج 154 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضنهم الـ 5359 متعافياً.

وقال الدكتور "مجاهد" إنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأضاف "مجاهد" أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.