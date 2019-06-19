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كما أشارت "سبق" قبل يومين

الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين

تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.