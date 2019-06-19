الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين

كما أشارت "سبق" قبل يومين

تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

7

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 12:36 PM

كما أشارت "سبق" قبل يومين

الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

9 4,487

تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019