بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في مدارس "طريف" و"حزم الجلاميد"

موجة باردة تؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية مساء اليوم تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلاب والطالبات فقط في محافظة طريف.

وأرجعت الإدارة سبب قرارها إلى اضطراب الأحوال الجوية، وموجة البرد القارس، وتدني حرارة الأجواء، وتعرُّض المنطقة لموجة باردة، تؤدي إلى تساقُط محتمل للثلوج في الساعات القليلة المقبلة على المحافظة.

من جانبه، وجَّه المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.