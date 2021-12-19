"الزكاة والضريبة" تشارك بمعرض التجارة البحرية بالشرق الأوسط

ضم نخبةً من المسؤولين وصناع القرار في مجال التجارة العالمية

اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشاركتها في معرض (التجارة البحرية بالشرق الأوسط) الذي عقد في مدينة دبي، خلال الأسبوع الجاري.

وضم المعرض نخبةً من المسؤولين وصناع القرار في مجال التجارة العالمية من القطاع الحكومي وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وتمثلت مشاركة الهيئة في فعاليات المعرض بتقديم الخدمات والحلول المتعلقة بتيسير التجارة في المجال التقني اللوجستي والجمركي، وكذلك عرض معلوماتٍ عامة عن الضرائب في مجال الاستيراد والتصدير.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض التعريف ببرنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي)، والذي يُعد من أهم البرامج التي تُقدمها الهيئة للقطاع الخاص.

ويستند البرنامج على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت التجارية، ويُعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، مع توفير مزايا أكثر لتيسير التجارة.

وتضمنت مشاركة الهيئة التعريف بخاصية التقديم المسبق لمستندات الاستيراد والذي يقلل من مدة إنهاء إجراءات الحاويات للمستوردين ويُسهم في مرونة الإجراءات الجمركية وانسيابية حركة التجارة.

وتأتي مشاركة "الزكاة والضريبة والجمارك" في معرض (التجارة البحرية بالشرق الأوسط) في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة في المناسبات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبة والجمركية، والالتقاء بنظرائها في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات.