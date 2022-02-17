كلية التمريض بجامعة "الملك سعود" تدشن الدبلوم الإكلينيكي في الصحة النفسية

بالتعاون مع المدينة الطبية.. و45% نسبة الاحتياج للتخصص من السعوديين

دشّنت كلية التمريض بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية، الثلاثاء الماضي، برنامج الدبلوم الإكلينيكي في تمريض الصحة النفسية، برعاية عميدة الكلية، الدكتورة مي بنت محمد الراشد، وبحضور المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية، الدكتور فوزي بن فهد الجاسر.

ورحّبت الدكتورة مي بنت محمد الراشد في بداية الحفل بالحضور، وشكرت القائمين على هذا البرنامج وعلى رأسهم المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية، وتحدثت حول أهداف البرنامج وأهميته بجانب البرامج الأكاديمية، كما شكرت المدينة الطبية الجامعية؛ لما تقدمه من تعاون في البرامج المهنية الطبية لرفع مستوى الرعاية الصحية وتخريج كفاءات عالية من التمريض؛ لتوفير رعاية آمنة وفعالة في مجال الصحة النفسية في المملكة، والسعي إلى دعم البرامج التخصصية الدقيقة لحملة البكالوريوس.

وأشار المدير التنفيذي للشؤون الصحية الأستاذ الدكتور فوزي بن فهد الجاسر، إلى احتياج تخصص التمريض للممرضين السعوديين، حيث تصل نسبة الاحتياج ما يقارب 45% كما ظهرت القيمة الحقيقية للتمريض والممرضين خلال أزمة فيروس كورونا، وشكر "الجاسر" القائمين على هذا البرنامج؛ لما قدموه للمجتمع وتمنياته لرؤية ثمار البرنامج في القريب العاجل.

وتحدث رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى الملك خالد الجامعي، الأستاذ الدكتور فهد العصيمي، حول فائدة البرنامج للمدينة الطبية والقطاع الصحي في المملكة، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب عدم توفر الأسرة الكافية للمرضى النفسيين هو عدم وجود ممرضين متخصصين في هذا المجال.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون التمريض في المدينة الطبية يوسف الشملاني: إن تدشين برنامج الدبلوم الإكلينيكي لتمريض الصحة النفسية يعتبر يوما عظيما في تاريخ التمريض، حيث يصب في تحسين جودة الرعاية التمريضية للمرضى في قسم الطب النفسي، ويدعم استقطاب الكوادر الوطنية في تخصص تمريض الصحة النفسي.

وتحدثت رئيسة قسم التمريض والصحة النفسية، الدكتورة سهام بنت منصور اليوسف، عن مدى أهمية البرنامج للمجتمع وأهمية الارتقاء بالرعاية الصحية النفسية والعقلية في المملكة تماشياً مع تقدم التعليم العالمي بالتخصصات المنفردة للسعي لرفع جودة الرعاية وتغطية الفجوة الحاصلة للتمريض النفسي والعقلي في المملكة.