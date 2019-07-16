رئاسة شؤون الحرمين تناقش خطتها الإعلامية لموسم حج هذا العام

عقدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام برئاسة شؤون الحرمين، اليوم؛ اجتماعًا لمناقشة خطة الرئاسة الإعلامية لموسم حج هذا العام "1440هـ"، وجدول الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة، وآخر الاستعدادات للموسم.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل استثمار الرسالة الإعلامية للحرمين الشريفين، وبثّها بلغات مختلفة عن طريق البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمطبوعات المقروءة.

0

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 06:42 PM

رئاسة شؤون الحرمين تناقش خطتها الإعلامية لموسم حج هذا العام

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

0 36

عقدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام برئاسة شؤون الحرمين، اليوم؛ اجتماعًا لمناقشة خطة الرئاسة الإعلامية لموسم حج هذا العام "1440هـ"، وجدول الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة، وآخر الاستعدادات للموسم.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل استثمار الرسالة الإعلامية للحرمين الشريفين، وبثّها بلغات مختلفة عن طريق البرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمطبوعات المقروءة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019