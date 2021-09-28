"أمن الطرق" ينبّه مستخدمي طرق "الليث - جدة - رابغ": رياح وتدنٍ للرؤية

دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.. متمنياً السلامة للجميع

أصدر أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (الليث - جدة - رابغ)، مفاده أن المنطقة قد تشهد حالة رياح سطحية؛ يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ودعا أمن الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.