جلسة مجلس الوزراء في تبوك غداً.. برئاسة الملك سلمان

تنعقد خلال جولة ملكية تاريخية لمناطق شمال السعودية

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية غداً الثلاثاء، والتي ستعقد في مدينة تبوك التي يبدأ زيارته لها الليلة وسط احتفال شعبي كبير.

وتتواصل جولة الملك سلمان التاريخية حول عدد من المناطق، حيث بدأها قبل أسبوع بمنطقة القصيم، ثم منطقة حائل، ويزور خلال الأسبوع الحالي مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.