كوريا الجنوبية تسجّل أدني معدل من حالات الإصابة الجديدة بكورونا خلال شهرين

18 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10653 حالة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، أن عدد حالات الإصابة اليومية انخفض إلى أقل من 20 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 فبراير الماضي.

ووصل عدد الوفيات إلى 232 حالة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 108 حالات إلى 7937 حالة.