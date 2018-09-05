"الأسد" يقصف إدلب.. و"العفو الدولية" تحمل روسيا وإيران وتركيا المسؤولية عن المدنيين

"النظام" يستهدف 3 مناطق في المحافظة.. و"المعارضة" تفجر جسراً لإعاقة الهجوم

قصف النظام السوري اليوم (الأربعاء)، محافظة إدلب آخر معقل للمعارضة السورية، وذلك بعد ضربات جوية مكثفة شنتها روسيا على المحافظة، في مؤشر على بدء النظام لتنفيذ هجومه على إدلب.

وأفادت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن النظام السوري ركز القصف خلال ليل الثلاثاء واليوم على الطرفين الغربي والجنوبي للمنطقة الخاضعة للمعارضة.

وبين عمال إنقاذ ومصدر في المعارضة و"المرصد" أن ريف جسر الشغور غربي المنطقة كان أيضاً الهدف الرئيسي للضربات الجوية التي نفذت اليوم.

على الصعيد نفسه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحسب "رويترز"، أن مسلحي المعارضة فجروا جسراً آخر في ظل تكهنات بهجوم لنظام بشار الأسد.

من جهتها، حملت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان اليوم مسؤولية حياة ملايين الأشخاص في إدلب على روسيا وتركيا وإيران، مطالبة جميع الأطراف بعدم مهاجمة المدنيين.

ويأتي القصف تمهيداً للهجوم الذي يحضر له نظام الأسد على إدلب بدعم من روسيا وإيران.

وأثار احتمال شن هجوم على إدلب قلق وكالات الإغاثة الإنسانية، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن النازحين يشكلون بالفعل حوالي نصف عدد من يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا وعددهم ثلاثة ملايين.

وتعاني فصائل المسلحين في إدلب من انقسامات ويسيطر تحالف جهادي يشمل الجناح السابق لتنظيم القاعدة في سوريا على معظم الأراضي. وصنفت الأمم المتحدة التحالف المعروف باسم هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

ووصفت روسيا إدلب بأنها ”وكر للإرهابيين“ و“خراج متقيح“ ينبغي تطهيره. ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا يوم الثلاثاء روسيا وتركيا لإيجاد حل حقناً للدماء.