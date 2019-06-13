"رويترز": إجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان

قالت: إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير

قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

43

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 10:56 AM

قالت: إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير

"رويترز": إجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان

أرشيفية

أرشيفية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

7 16,287

قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019