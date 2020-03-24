"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على تبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
حالة الطقس
الأرصاد
أمطار
وقالت "الأرصاد": تشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة تيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ 7 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وقالت "الأرصاد": تشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة تيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.