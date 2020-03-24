"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على تبوك

تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.



وقالت "الأرصاد": تشمل الحالة "مدينة تبوك ومحافظة تيماء"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.