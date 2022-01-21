"التحالف": الحوثيون تعمَّدوا استهداف أحد المراكز التجارية في خميس مشيط بصاروخ باليستي

أكد أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية من أجل حمايتهم

أكد التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن ميليشيا الحوثيين الإرهابيين تعمَّدوا استهداف أحد المراكز التجارية في خميس مشيط بصاروخ باليستي.

وأضاف "التحالف" بأن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية من أجل حمايتهم.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي خميس مشيط

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21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 09:10 PM

أكد أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية من أجل حمايتهم

"التحالف": الحوثيون تعمَّدوا استهداف أحد المراكز التجارية في خميس مشيط بصاروخ باليستي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن ميليشيا الحوثيين الإرهابيين تعمَّدوا استهداف أحد المراكز التجارية في خميس مشيط بصاروخ باليستي.

وأضاف "التحالف" بأن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية من أجل حمايتهم.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي خميس مشيط

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