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أكد أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية من أجل حمايتهم

"التحالف": الحوثيون تعمَّدوا استهداف أحد المراكز التجارية في خميس مشيط بصاروخ باليستي

أكد التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن ميليشيا الحوثيين الإرهابيين تعمَّدوا استهداف أحد المراكز التجارية في خميس مشيط بصاروخ باليستي.



وأضاف "التحالف" بأن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية من أجل حمايتهم.