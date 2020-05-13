{مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ}.. هل "الحشر" هو يوم القيامة؟

المقصود بالكلمة هو ما حدده الرسول الكريم "أرض الشام"

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية الثانية من سورة الحشر قال الله سبحانه وتعلى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ}، ويفهم البعض أن الحشر هو يوم القيامة، والصحيح: أي أرض المحشر وهي أرض الشام، قال ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام، فليقرأ هذه الآية، فكان هذا أول حشر إلى الشام، قال النبي صلى الله وعليه وسلم لليهود: اخرجوا، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام، وليس المراد بالحشر هنا القيامة.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.