تشافي: الهلال أفضل فرق القارة.. أشعر بالضغط

أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري جاهزيتهم لمواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة ولاعبونا على أعلى مستوى من الجاهزية ".
وعن الهلال قال: "نعرف مدى قوة الهلال السعودي الذي يعد من أفصل فرق القارة".
وطالب الجماهير بالدعم وقال:" حضورهم مهم كما كانوا في مباراة النصر".
وأضاف: الشعور بالضغط أمر طبيعي، أشعر بالضغط سواء لعبت المباراة في قطر أو في الخارج، لكن سنلعب للفوز سواء على أرضنا أو في الخارج.
وعن غياب بيدرو قال:" هو لاعب مهم، ولكننا في السد لدينا لاعبون مميزون وبإمكانهم سد غياب بيدرو.. وأنا سعيد بكافة اللاعبين الذين يلعبون في السد".
أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري جاهزيتهم لمواجهة الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة ولاعبونا على أعلى مستوى من الجاهزية ".
وعن الهلال قال: "نعرف مدى قوة الهلال السعودي الذي يعد من أفصل فرق القارة".
وطالب الجماهير بالدعم وقال:" حضورهم مهم كما كانوا في مباراة النصر".
وأضاف: الشعور بالضغط أمر طبيعي، أشعر بالضغط سواء لعبت المباراة في قطر أو في الخارج، لكن سنلعب للفوز سواء على أرضنا أو في الخارج.
وعن غياب بيدرو قال:" هو لاعب مهم، ولكننا في السد لدينا لاعبون مميزون وبإمكانهم سد غياب بيدرو.. وأنا سعيد بكافة اللاعبين الذين يلعبون في السد".