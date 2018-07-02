بالفيديو.. لحظة هروب "رضوان فايد" بمروحية من سجن فرنسي

صوّرت عدسات كاميرا من داخل السجن في باريس، طريقة فرار السجين الفرنسي "رضوان فايد" عن طريق مروحية.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت عن فرار رجل العصابات من سجن بباريس.

وحسب موقع "يورو نيوز"، فإن "فايد" (45 سنة)، هرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مسلحين، هبطوا بمروحية في ساحة السجن.

وصرح المسؤول الأمني للسجن، جان فرانسوا لقناة "BFMT" بأن المروحية مسجلة في بلجيكا، مضيفاً أن السجين "كان في منطقة العزل، لكن لم يكن تحت رقابة مشددة".