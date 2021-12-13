مربط "أكمل" يُتوَّج بكأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة بباريس

تُوِّج مربط "أكمل" للأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز بكأس العالم للخيل العربية الأصيلة في المنافسة الدولية التي أُقيمت بباريس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة النتيجة بعد فوز الجواد "حرير" لمربط "أكمل" وحصوله على كأس البطل الذهبي للأفحل بالإجماع، وكأس أعلى درجة في البطولة كاملة، وكأس أفضل هوية عربية بين الأفحل، وكأس أجمل رأس بين الأفحل في فئة الأفحل.

يُذكر أن البطولة تعد من أقوى بطولات العالم على الإطلاق، وتُصنَّف حسب أنظمة وقوانين (الإيكاهو) بتصنيف "تايتل شو".