"سكاي تيم" يختار الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن لقيادة المجلس التنفيذي للتحالف

حريري عبّر عن اعتزازه بثقة المجلس وعن شكره وامتنانه للأعضاء على انتخابه

أعلن تحالف سكاي تيم للشحن الجوي، الذي يُعد التحالف الأكبر في قطاع الشحن الجوي ، عن انتخاب سعادة الأستاذ عمر بن طلال جمال حريري رئيساً لمجلسه التنفيذي، خلفاً للسيد شون كول ، نائب رئيس دلتا ايرلاينز للشحن الجوي، الذي شغل هذا المنصب على مدار السنوات الثلاث الماضية .

ويتولى حريري حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) ، وقد جاء انتخابه في هذا المنصب بقرار من المجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي الذي يضم نخبة من كبار التنفيذيين يمثلون ( ١٢ ) عضواً من شركات الشحن الجوي خلال آخر اجتماع عقده المجلس يوم الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠م .

وتعليقاً على انتخابه رئيساً للمجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي، عبر الأستاذ عمر حريري عن اعتزازه بثقة المجلس وعن شكره وامتنانه للأعضاء على انتخابه ومنحه هذه الفرصة قائلاً .. " أتشرف برئاسة دفة المجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي ، والذي يعد الأكبر في قطاع الشحن الجوي ويمثل نسبة (٢٠ ٪ ) من حركة الشحن الجوي العالمية بما حققه من تقدم كبير منذ تأسيسه وخلال العقدين الماضيين فلقد استطاع من خلال أعضائه الاثنا عشر ، الوصول إلى كافة أنحاء العالم حيث يتمتع اليوم بشبكة من المواقع الجغرافية الشاسعة التي تربط بين قارات العالم في الشرق والغرب ".

وأضاف حريري بقوله " أتوجه بالشكر الجزيل للسيد " شون كول " على ما قدمه من إسهامات على مدار الثلاث سنوات الماضية ، مشيراً إلى أنه خلال مسيرتنا المقبلة ، سوف نواصل بإذن الله ، التركيز على النهوض بالتحالف وتعزيز مكانته العالمية الرائدة ، مع التركيز في نفس الوقت ، على تعزيز قدراتنا التشغيلية وشبكة رحلاتنا بتطبيق أحدث برامج التكنولوجيا بهدف توفير تجربة أكثر من متميزة لعملائنا الكرام . وفي ظل تزايد الطلب على منتجات الفارما والتجارة الإلكترونية ، أوضح حريري أن الهدف هو مواصلة استكشاف أسواق جديدة وتعزيز القدرة على الربط بينها مع ضمان كفاءة التنفيذ والنمو المستقبلي وتعزيز أعمال وخدمات أعضاء التحالف.

وكان حريري قد التحق بشركة الخطوط السعودية للشحن في فبراير ٢٠١٨م بمنصب الرئيس التنفيذي حيث يتمتع بخبراتٍ واسعة في إدارة أعمال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية والتي اكتسبها خلال توليه لمناصب مختلفة بشركة دي.اتش.ال وشركة فيديكس ، كما يحمل حريري درجة الماجستير في العلوم تخصص إدارة الأعمال اللوجستية للمشتريات وسلاسل التوريد من كلية الأعمال بجامعة سالفورد في بريطانيا.

من جانبه ، قال السيد " شون كول " نائب رئيس شركة دلتا للشحن الجوي: " لقد سعدت بالعمل كرئيس للمجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي خلال الثلاث سنوات الماضية ، حيث سعيت خلال خدمتي إلى التركيز على بناء شبكة ربط جيدة بين الأسواق وتعزيز التواصل مع العملاء . لقد ظهرت مقدرتنا الحقيقية وتجلت بأبهى صورها عند مواجهة التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا ، وإنني على ثقة بأن زميلي الأستاذ عمر حريري سيخدم تحالفنا وسيواصل تخطي الأزمة الراهنة وإعادة بناء شبكة الربط والمساهمة في دعم عمليات شحن اللقاحات "

هذا وتجدر الإشارة ، أن السعودية للشحن هي العضو الأحدث في مجموعة سكاي تيم حيث انضمت إلى التحالف في أبريل ٢٠١٩م ، وكان التحالف قد احتفل بعامه العشرين في شهر سبتمبر من نفس العام ، حيث تتضمن قائمة أعضائه كلا من الخطوط الجوية الروسية للشحن الجوي، والخطوط الجوية الأرجنتينية للشحن الجوي، وايروميكسيكو للشحن الجوي، والخطوط الجوية الفرنسية للشحن الجوي، والخطوط الجوية الإيطالية للشحن الجوي، والخطوط الجوية الصينية للشحن، والخطوط الجوية التشيكية للشحن الجوي، ودلتا للشحن الجوي، وكى.إل.إم للشحن الجوي والخطوط الجوية الكورية للشحن الجوي ،

وإجمالاً، يشغل أعضاء التحالف من شركات الخطوط الجوية البالغ عددهم ١٢ عضوا ما مجموعه ٣،٣٣٧ طائرة منها ٦٣ طائرة شحن جوي وجميعها تغطي ١٥٩ وجهة حول العالم.