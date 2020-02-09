"الزكري" يتفقد شعبة مرور عفيف للاطلاع على سير العمل

وقف على الخدمة المقدمة والاحتياجات الضرورية

تفقّد مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، شعبة مرور عفيف، واطلع على سير العمل والخدمة المقدمة والاحتياجات الضرورية، كما تجوّل في المبنى الجديد الذي انتقلت له الشعبة مؤخرًا.

والْتقى "الزكري" بمدير الشعبة الرائد حمود المشعلي ورؤساء الأقسام، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم كل الخدمات المرورية بكل إخلاص وتفان.