البرلمان العربي: مواصلة الهجمات الإرهابية تجاه السعودية يقوّض الاستقرار بالمنطقة

دعا المجتمع الدولي للتحرُّك العاجل والعمل فورًا على وقف تزويد الميليشيا الحوثية بالأسلحة

دان البرلمان العربي مواصلة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه المملكة التي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، واعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

ودعا البرلمان العربي في بيان له اليوم، المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل والعمل بشكل فوري على وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة التي تستخدمها في عملياتها العسكرية ضد المدنيين والأبرياء، مؤكداً أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في أعمالها الإرهابية يثبت أنها ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلمياً.



وحمَّل البرلمان النظام الإيراني الأعمال الإرهابية كافة التي تقوم بها الميليشيا؛ لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده لها بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

وجدّد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، عاداً أنها تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.

