إسعاف حالة "حاجّة أردنية" تعرّضت للإغماء بمنفذ الحديثة بالقريات

نُقلت للمستشفى العام وتلقّت العلاج اللازم وحالتها مستقرّة .. و"الجريّد" تابع حالتها

تعرّضت "حاجَّة أردنية مُسِنّة" في منفذ الحديثة الحدودي بالقريات، لحالة إغماء وارتفاع في الضغط والسكر؛ ما استدعى على الفور إسعافها ونقلها من المحجر الصحّي بالمنفذ، إلى مستشفى الحديثة؛ حيث تلقّت العلاج اللازم هناك وحالتها مستقرّة .

وتابع رئيس مركز الحديثة جريّد بن صالح الجريّد، مساء أمس الثلاثاء، حالتها بالمستشفى واطمأن على صحتها، واستمع إلى شرح من الطبيب المعالج عن وضعها وأن حالتها مستقرة، كما وجّه بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكّن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدّسة لإتمام حجّها بكل يسرٍ وسهولة، بمشيئة الله.

وأعرب نجل "الحاجّة الأردنية" عن عظيم شكره لقيادة المملكة وشعبها على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة.