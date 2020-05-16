الرياض ومكة تتساويان في عدد حالات التعافي من "كورونا"

المدينتان سجلتا 5593 حالة شفاء لكل منهما

سجلت كل من الرياض ومكة المكرمة؛ 5593 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد لكل منهما.

وبهذا الرقم تتعادل المدينتان في حالات التعافي، بعد أن سجلت الرياض اليوم 27 حالة تعافٍ، بينما سجلت مكة المكرمة 566 حالة تعافٍ جديدة.

ويزيد عدد حالات التعافي في مكة المكرمة والرياض على الحالات النشطة فيهما، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة في الرياض 4078، ومكة 4989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:17 PM

المدينتان سجلتا 5593 حالة شفاء لكل منهما

الرياض ومكة تتساويان في عدد حالات التعافي من "كورونا"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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سجلت كل من الرياض ومكة المكرمة؛ 5593 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد لكل منهما.

وبهذا الرقم تتعادل المدينتان في حالات التعافي، بعد أن سجلت الرياض اليوم 27 حالة تعافٍ، بينما سجلت مكة المكرمة 566 حالة تعافٍ جديدة.

ويزيد عدد حالات التعافي في مكة المكرمة والرياض على الحالات النشطة فيهما، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة في الرياض 4078، ومكة 4989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

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