"استرخ.. وفز".. هنا حل "عسكري" لمشكلة الأرق لتنام في 120 ثانية فقط

طريقة مجربة ونسبة نجاها كبيرة.. و"لا تفكر" أولى خطواتها

"استرخ وفز.. أداء البطولة".. طريقة جديدة ربما تنهي مشكلة الأرق التي يعاني منها الملايين حول العالم، والذي يمنعهم من النوم والاستمتاع بليلة هادئة، وهي طريقة وحل "عسكري" قد يضع حداً نهائياً لهذه المشكلة.

سلّطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على طريقة للاسترخاء بأسلوب الجنود الأمريكيين، يمكن أن تساعد أي شخص على النوم في 120 ثانية فقط، وذكرها كتاب قديم عنوانه "استرخ وفز: أداء البطولة".

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية" قال الجنود، بعد تجربة الوصفة لمدة 6 أسابيع، فإن نسبة نجاحها فاقت 96%، وذكروا أنه تم التوصل لهذا الحل بعد ارتكاب الطيارين أخطاء قاتلة بسبب التعب وقلة النوم.

وتعتمد الوصفة على مزيج من الخطوات، من بينها: الاسترخاء، والتنفس، والتخيل.. أولاً عليك أن ترخي عضلات وجهك؛ خصوصا الموجودة حول فكك وعينيك، ثم تنزل كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، قبل أن تمدد ذراعيك في جهة واحدة، بعدها ينصح بالتنفس ببطء وإرخاء ساقيك، بداية من الفخذين وصولا إلى أسفل القدمين، وبمجرد الشعور بالاسترخاء لمدة 10 ثوان، يجب أن تصفي ذهنك بشكل كامل وألا تفكر في أي شيء.

وحسب الصحيفة؛ فإن تصفية الذهن تتم حين تتصور أنك مستلق على بحيرة هادئة، ولا شيء أمامك أو حولك، باستثناء سماء زرقاء صافية.

ويمكنك القول بهدوء: "لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر"، كررها بعض المرات لمدة 10 ثوان، وستجد نفسك غارقاً في نوم هادئ.

يشار إلى أن الأرق مشكلة عالمية كبيرة، تؤثر على حوالى ثلث الرجال والنساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ونحو نصف النساء فوق سن الخامسة والستين.