أمانة جدة تغلق موقعاً لتصنيع الملح البحري بمساحة 650 ألف متر

غير مرخص ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية والنظافة

رصدت أمانة محافظة جدة موقعاً عشوائياً لصناعة وتعبئة الملح البحري تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف متر بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة تقوم بتصنيع الملح البحري وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة.

وأشارت إلى أنه تم مصادرة واتلاف الكميات المضبوطة وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية.