الرياض تتصدر.. "العدل" توثّق 5200 عقد شركة خلال 6 أشهر

سجّلت ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

سجّلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات منصّة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أنّ إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3511 عقداً تم توثيقه لشركات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ597 عقداً، ثم المنطقة الشرقية بـ550 عقداً، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقداً، والقصيم 74 عقداً.

وسجلت منطقة عسير 36 عقداً، تليها نجران بــ22 عقداً، ثم حائل بــ19 عقداً، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بـخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، ثم الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

وأطلقت وزارة العدل خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة، بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونياً دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كتابة العدل.