شاهد .. إعصار يتلاعب بالطائرات في مطار تركي ويدمّرها

عدد منها تضرّر مع حافلات عدة وأُصيب أكثر من 12 شخصاً

أدّى إعصار شديد في تركيا إلى إصابة أكثر من 12 شخصاً وتضرُّر طائرات وحافلات بشكلٍ كبير، وفق ما ذكر موقع "حرييت دايلي نيوز" التركي.

ووثّق المسافرون الذين كانوا ينتظرون رحلاتهم في مطار أنطاليا الدولي السبت، مخلفات الإعصار الشديد.

وأظهرت مقاطع فيديو، منشورة على مواقع التواصل، قوة الرياح التي حرّكت طائرات وقلبت حافلات، وخلفت خسائر مادية أخرى.

وقالت تقارير محلية إن طائرتيْن، الأولى من نوع "إيرباص" والأخرى "بوينج"، كانتا في مطار أنطاليا، تعرّضتا لأضرار كبيرة بسبب العاصفة القوية، مضيفة أن "العاصفة خربت كذلك حافلتيْن وسيارة صغيرة وطائرة مروحية تابعة للشرطة"، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكر المصدر، أنه على الرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن المطار الدولي ظل مفتوحاً في وجه حركة الطيران.

وقال محافظ المنطقة، منير كارالوغلو؛ إن انقلاب حافلة صغيرة لنقل المسافرين داخل المطار أدّى إلى إصابة أكثر من 12 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

وهذا هو الإعصار الخامس الذي يضرب الإقليم الجنوبي لتركيا خلال أربعة أيام.