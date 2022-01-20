تفاعلاً مع "سبق".. "بلدية المجاردة" تزيل التشوهات البصرية من أحد مبانيها

رئيس البلدية: ضغط العمل وكمية المصادرات سبّبا ذلك الوضع

تفاعلت بلدية محافظة المجاردة سريعاً مع ما نشرته "سبق" حول التشوه البصري في أحد مبانيها بعد 24 ساعة من النشر، والذي أكد فيه رئيس البلدية أن ضغط العمل وكمية المصادرات سبّبا ذلك الوضع.



يأتي هذا تفاعلاً مع المنشور في "سبق" بعنوان "باب النجار مخلوع.. بلدية المجاردة تطارد التشوّه وتتركه بمبناها ورئيسها يرد"، والذي تحركت بعده بأقل من 24 ساعة آليات البلدية لنقل المصادرات لموقعٍ آخر.



وثمّن العديد من أهالي المحافظة لبلدية المجاردة سرعة التجاوب، مؤكدين أن ذلك يمثل المؤسسة النموذجية والمسؤول الواعي، مثمنين كذلك لـ"سبق" نشرها كل ما من شأنه تجويد الخدمة والمشهد، مبينين أن تلك هي شراكة الإعلام المهني مع مؤسسات الدولة الواعية.



وكان رئيس بلدية المجاردة، أحمد عامر العربي قال لـ"سبق": "هذا الأمر ملاحظ وتعمل عليه البلدية، والسبب أنه يجب أن تكون في موقع تجرد منه، ومن ثم تشكل لها لجنة، ومنها تنقل إلى موقع آخر، ويتم إكمال اللازم عليها؛ إلا أن ضغط العمل وكمية المصادرات سبّبا ذلك الوضع".