وسط تعاون مجتمعي.. القطاعات الأمنية برفحاء تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول

تتمركز في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط

رصدت "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة رفحاء؛ امتثالًا لأمر منع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.



وتتمركز الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني، في مداخل المحافظة؛ لتطبيق أمر المنع.