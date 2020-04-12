الكويت.. شفاء 9 حالات جديدة من كورونا

عدد الحالات التي تعافت وصل إلى 142 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة.

وقال باسل الصباح وفق وكالة "كونا": إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنين كويتيين ومقيمين اثنين؛ مضيفًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.