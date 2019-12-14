هل تعاني التهاباً بالأمعاء؟ .. عليك الابتعاد عن هذه الأغذية

شرب الماء بكثرة مفيد .. والخضراوات والفواكه مهمة جداً

يتطلب مرض التهاب الأمعاء -وهو مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي، عبارة عن تكوُّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدر الأمعاء- تغذية خاصة، حيث ينبغي الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة.

وعادة ما يحدث هذا الداء في الأمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر في الأمعاء الدقيقة في بعض الحالات، وغالباً ما يشعر المرضى بألم في الجزء الأيسر السفلي من البطن، إضافة إلى حمّى، كما يشكون الغثيان أو الإسهال والإمساك.

وقال البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين؛ أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إنه من الضروري لمَن يعاني التهاباً في الأمعاء التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون، والأغذية المسبّبة للانتفاخ؛ كالبقوليات والكرنب، والأغذية المسبّبة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، من المهم أيضاً شرب السوائل بكثرة، حيث تعمل السوائل على تسييل الفضلات في الأمعاء، ومن ثم لا تتكوّن التهابات جديدة.