شرطة القصيم: القبض على مواطن ومخالفَيْن امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل استراحة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود؛ امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضُبط بحوزتهم (15 وعاء للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد.



وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.