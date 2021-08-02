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"تشينغ": عبرت الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة

"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية

زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ "قلعة مارد" الواقعة في دومة الجندل، مطلعاً على المنطقة الأثرية فيها.

وقال السفير الصيني: "‏تابعت رحلة الدكتور عيد اليحيى؛ ‫على خطى العرب، إلى قلعة مارد الواقعة في دومة الجندل.

وأضاف تشينغ؛ مررت بذلك الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة.