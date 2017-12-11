احذر.. هذه 5 أمراض غير متوقعة قد تفاجئك وتهدد حياتك

الرجال يعتقدون استحالة إصابتهم بسرطان الثدي.. غير صحيح

مع ازدياد ضغوط الحياة وسوء التغذية، فضلاً عن عدم ممارسة الرياضة، يزداد احتمال الإصابة بالأمراض. وهناك أمراض يعتقد البعض أنه لن يصاب بها أبداً لكن العلم يقول عكس ذلك.

وحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، ذكر موقع "فوكس" الألماني أن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة لدى بعض الناس بخصوص بعض الأمراض، مثل الاعتقاد بأن الرجل لا يمكن إصابته بسرطان الثدي، أو أن مرض هشاشة العظام حصري على النساء، فضلاً عن أن فيروس فقد المناعة المكتسبة (الإيدز) يصيب الشباب أكثر بسبب مغامراتهم الجنسية المحفوفة بالمخاطر. فكيف تبدو "الصورة الحقيقية" إذن؟

الإيدز

حسب موقع "فوكس" فإن جيل ما فوق الخمسين في أوروبا يرتفع لديه خطر الإصابة بمرض الإيدز في حالة قيامهم بعلاقات جنسية غير محمية، وغالباً ما يكتشفون الإصابة بالمرض في وقت متأخر. وأضاف "فوكس" أن هذا الأمر يدعو للقلق خصوصاً وأن علاج مرض الإيدز لدى كبار السن له تأثير محدود، وهو ما يجعلهم يموتون في وقت مبكر مقارنة مع المرضى المصابين بهذا المرض في مرحلة عمرية أصغر.

سرطان الثدي والرجال

يعتقد أغلب الرجال استحالة إصابتهم بسرطان الثدي، وأن هذا المرض حكر على النساء فقط، بيد أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، إذ يصاب الرجل أيضاً بهذا المرض، ولا يتعرف على ذلك إلا في أوقات متأخرة. ومن أسباب الإصابة بهذا المرض السمنة والتدخين والإجهاد، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة.

حمى الضنك

حسب منظمة الصحة العالمية يعاني ما يقارب 400 مليون شخص من حمى الضنك سنوياً، وينتشر هذا المرض على نطاق واسع في المناطق الاستوائية، لكنه وصل أيضاً إلى القارة الأوروبية عبر البعوض، واستقر بالخصوص في جنوبها.

السكتة القلبية

لا تعرف الكثير من النساء أن السبب الأول لوفاتهن هو أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث ارتفع عدد المتوفيات بهذا المرض في الآونة الأخيرة بشكل كبير، خصوصاً النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 55.

هشاشة العظام

جسم نحيف مع ظهر مقوس، هذه هي الصورة السائدة عن المصابين بمرض هشاشة العظام، الذي لا يصيب فقط النساء بل الرجال أيضاً، حيث أظهرت بعض الإحصائيات أن الرجال يصابون بهذا المرض بكثرة.