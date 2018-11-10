في قضية اختطاف مالك مصنع .. "الإنتربول" السعودي يسلّم نظيره الباكستاني متهماً

ضمن ستة متهمين متورّطين في القتل والسرقة والاختطاف من أجل الحصول على فدية

سلّم "الإنتربول" السعودي نظيره الباكستاني متهماً في قضية اختطاف مالك مصنع باكستاني في لاهور للحصول على الفدية.

ونقل موقع "أردو بواينت" الباكستاني، عن المحقّق أنوش مسعود؛ أنه تمّ القبض على ستة متهمين متورّطين في القتل والسرقة والاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وأشار التقرير الى أن أحد المتهمين ويُدعى أصغر، وهو باكستاني الجنسية، تمكّن من الفِرار إلا أن الإنتربول السعودي ألقى القبض عليه، وقام بتسليمه لباكستان.