"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على نجران

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 01:32 PM

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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