خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير متعب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وأعرب ملك الأردن باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.
خادم الحرمين الشريفين ملك الأردن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
أعرب عن أصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وأعرب ملك الأردن باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.