شاهد ليلة افتتاح مهرجان البن السابع بداير بني مالك .. حضور كثيف وخيمة فن

جهات حكومية وأهلية تشارك وأسر منتجة وصناع سياحة ودورات.. "سبق" ترصد

شهد مهرجان البن السابع الذي تحتضنه محافظ الداير بني مالك، حضوراً كثيفاً من الزوار، في أولى ليالي المهرجان.

"سبق" تواجدت في موقع المهرجان، ورصدت الإقبال الكثيف لخيمة البن والذي يوجد بها 105 مزارعين؛ لعرض منتجاتهم من البن الخولاني.

كما يوجد في المهرجان عدة أقسام مشاركة؛ كخيمة الفن، والأسر المنتجة، وصناع السياحة، وموقع لإقامة الدورات التدريبية، فيما تشارك عدة جهات حكومية وأهلية.

وكان أمير منطقة جازان قد دشن، مساء أمس الخميس، مهرجان البن في نسخته السابعة، ورعى الحفل الخطابي، بحضور نائبه.