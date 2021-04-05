الفيصلي يطالب بإلغاء البطاقة الصفراء لمدافعه " داسيلفا "

حتى يتمكن من اللعب في نهائي كأس الملك

‬تسعى إدارة نادي الفيصلي إلى رفع مذكرة اعتراض للجنة الانضباط والأخلاق تطلب إلغاء البطاقة الصفراء ، التي مُنحت لمدافع الفريق رافائيل داسيلفا ، وسيغيب اللاعب على إثر ذلك عن نهائي كأس الملك أمام التعاون ، بحجة أن البطاقة غير مستحقة، وتم منحه إياها بناء على رأي حكم تقنية الفيديو "VAR" وليس حكم الساحة.

الجدير بالذكر أن "داسيلفا" نال البطاقة الصفراء أمام النصر ، مساء أمس ، في نصف نهائي كأس الملك ، حيث تأهل "عنابي سدير " للنهائي بعد أن كسب مستضيفه بهدف دون مقابل .