الفيصلي يطالب بإلغاء البطاقة الصفراء لمدافعه " داسيلفا "

حتى يتمكن من اللعب في نهائي كأس الملك

‬تسعى إدارة نادي الفيصلي إلى رفع مذكرة اعتراض للجنة الانضباط والأخلاق تطلب إلغاء البطاقة الصفراء ، التي مُنحت لمدافع الفريق رافائيل داسيلفا ، وسيغيب اللاعب على إثر ذلك عن نهائي كأس الملك أمام التعاون ، بحجة أن البطاقة غير مستحقة، وتم منحه إياها بناء على رأي حكم تقنية الفيديو "VAR" وليس حكم الساحة.

الجدير بالذكر أن "داسيلفا" نال البطاقة الصفراء أمام النصر ، مساء أمس ، في نصف نهائي كأس الملك ، حيث تأهل "عنابي سدير " للنهائي بعد أن كسب مستضيفه بهدف دون مقابل .

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05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442 09:41 PM

حتى يتمكن من اللعب في نهائي كأس الملك

الفيصلي يطالب بإلغاء البطاقة الصفراء لمدافعه " داسيلفا "

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‬تسعى إدارة نادي الفيصلي إلى رفع مذكرة اعتراض للجنة الانضباط والأخلاق تطلب إلغاء البطاقة الصفراء ، التي مُنحت لمدافع الفريق رافائيل داسيلفا ، وسيغيب اللاعب على إثر ذلك عن نهائي كأس الملك أمام التعاون ، بحجة أن البطاقة غير مستحقة، وتم منحه إياها بناء على رأي حكم تقنية الفيديو "VAR" وليس حكم الساحة.

الجدير بالذكر أن "داسيلفا" نال البطاقة الصفراء أمام النصر ، مساء أمس ، في نصف نهائي كأس الملك ، حيث تأهل "عنابي سدير " للنهائي بعد أن كسب مستضيفه بهدف دون مقابل .

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