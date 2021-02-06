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بدأ شغفه في السادسة من عمره بمتابعة الأحداث كافة على مستوى العالم

"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته

كرَّس المواطن محمد المطلق منذ صغر سنه ذاكرته لأرشفة الأحداث السياسية والاقتصادية كافة، وتلك الأحداث التي كانت تشغل الرأي العام، بدقة متناهية؛ فأصبح مع تتابع الأعوام موسوعة حية لمن يرغب في استذكار حادثة ما أو معلومة، سواء كانت مجتمعية أو اقتصادية أو سياسية.



وقال "المطلق" عبر قناة "الإخبارية" إن شغفه بمتابعة الأحداث بدأ مع سن الـ6 من عمره، وتوافق ذلك مع فترة ثرية بالأحداث السياسية منتصف خمسينيات القرن الماضي.



وأكد أنه منذ ذلك الحين حرص على متابعة الأحداث السياسية والرياضية والعلمية كافة على مستوى العالم، وحفظها بدقة متناهية، إضافة إلى ربط الأحداث الأخرى ذات الصلة.



ونجح المطلق في الإجابة عن عدد من الأسئلة على الهواء مباشرة، أبرزها سؤال وجهه له المذيع حول وقت وفـاة الملك خالد. وقد استطاع المطلق الإجابة عنه بشكل دقيق؛ إذ أكد أن وفاته كانت يوم الأحد 21 شعبان 1402هـ، الموافق 13 يونيو 1982م.



كما ذكر أن الوفـاة توافقت مع بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1982، التي افتُتحت بمباراة بين الأرجنتين وبلجيكا، وانتهت بفوز الأخيرة بهدف نظيف.



وأرجع المطلق هذه الإمكانيات إلى قدرته على حفظ التواريخ والأماكن، وتذكُّرها بصورة مستمرة، إضافة إلى شغفه بمتابعة الأحداث بشكل عام.